Петрова назвала причину, по которой Медведев проиграл Синнеру в финале Australian Open

Бронзовый призер Олимпиады-2012 Надежда Петрова объяснила, почему Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру (6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6) в финале Australian Open.

«Я думаю, Даниил Медведев должен быть доволен своим результатом на Australian Open, несмотря на то, что для него он сложился не очень гладко. Теннисист впервые решил приехать на мейджор без разминочных турниров и смог доказать себе, что даже без них способен дойти до финала Большого шлема. Но мне кажется, именно их Даниилу и не хватило. Все-таки в Мельбурне у него присутствовали психологические качели. Он создавал себе дополнительные сложности, доводя матчи до пяти сетов. Затратил много лишних сил, а мог сыграть намного экономнее», — приводит RT слова Петровой.

Медведев вышел в финал Australian Open в третий раз в карьере. Россиянин проигрывал в матче за титул во всех трех случаях.