Первая «ракетка» мира Барти обыграла Гаврилову на Australian Open

Австралийская теннисистка Эшли Барти в матче 2-го круга Australian Open 11 февраля в двух сетах обыграла соотечественницу Дарью Гаврилову — 6:1, 7:6 (9:7). Матч длился полтора часа.

В третьем круге первая «ракетка» мира сыграет против победителя в паре Барбора Крейчикова (Чехия) — Екатерина Александрова (Россия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Эшли Барти (Австралия, 1) — Дарья Гаврилова (Австралия, WC) — 6:1, 7:6 (9:7)

Юлия Путинцева (Казахстан, 26) — Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — 6:4, 1:6, 6:2