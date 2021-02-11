Первая «ракетка» мира Барти обыграла Гаврилову на Australian Open
06:39
Австралийская теннисистка Эшли Барти в матче 2-го круга Australian Open 11 февраля в двух сетах обыграла соотечественницу Дарью Гаврилову — 6:1, 7:6 (9:7). Матч длился полтора часа.
В третьем круге первая «ракетка» мира сыграет против победителя в паре Барбора Крейчикова (Чехия) — Екатерина Александрова (Россия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Эшли Барти (Австралия, 1) — Дарья Гаврилова (Австралия, WC) — 6:1, 7:6 (9:7)
Юлия Путинцева (Казахстан, 26) — Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — 6:4, 1:6, 6:2
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю