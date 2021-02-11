Определился следующий соперник Рублева на Australian Open

Испанский теннисист Фелисиано Лопес 11 февраля в пяти сетах обыграл итальянца Лоренцо Сонего во 2-м круге Australian Open — 5:7, 3:6, 6:3, 7:5, 6:4. Матч длился три часа и 21 минуту.

Следующим соперником Лопеса станет россиянин Андрей Рублев, который в трех сетах обыграл бразильца Тиагу Монтейру — 6:4, 6:4, 7:6 (10:8).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Фелисиано Лопес (Испания) — Лоренцо Сонего (Италия, 31) — 5:7, 3:6, 6:3, 7:5, 6:4