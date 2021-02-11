Хачанов пробился в третий круг Открытого чемпионата Австралии

Российский теннисист Карен Хачанов 11 февраля в матче 2-го круга Australian Open в трех сетах обыграл литовца Рикардаса Беранкиса — 6:2, 6:4, 6:4. Матч длился час и 59 минут.

В третьем круге 24-летний Хачанов сыграет против победителя в паре Томаш Махач (Чехия) — Маттео Берреттини (Италия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Карен Хачанов (Россия, 19) — Рикардас Беранкис (Литва) — 6:2, 6:4, 6:4