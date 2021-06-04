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Павлюченкова высказалась о победе над Соболенко в третьем круге Roland Garros

17:24
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова высказалась о победе над четвертой ракеткой мира Ариной Соболенко в третьем круге Roland Garros (6:4, 2:6, 6:0).

«Иногда проще играть с соперницами, которые выше в рейтинге. Психологически кажется, что терять меньше. Я вообще сейчас не думаю о рейтинге и именах. Просто беру определенный матч и стараюсь его выиграть. На каждую соперницу у меня своя тактика», — цитирует Павлюченкову wtatennis.com.

Теннисистка прошла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису, где сыграет с белоруской Викторией Азаренко.

Дополнительная информация:

https://www.wtatennis.com/news/2165861/pavlyuchenkova-stuns-sabalenka-rybakina-zidansek-break-new-ground-in-paris

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