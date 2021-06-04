Павлюченкова высказалась о победе над Соболенко в третьем круге Roland Garros

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова высказалась о победе над четвертой ракеткой мира Ариной Соболенко в третьем круге Roland Garros (6:4, 2:6, 6:0).

«Иногда проще играть с соперницами, которые выше в рейтинге. Психологически кажется, что терять меньше. Я вообще сейчас не думаю о рейтинге и именах. Просто беру определенный матч и стараюсь его выиграть. На каждую соперницу у меня своя тактика», — цитирует Павлюченкову wtatennis.com.

Теннисистка прошла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису, где сыграет с белоруской Викторией Азаренко.