Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала задержание российской теннисистки Яны Сизиковой во Франции. Ее обвиняют в договорном матче, который произошел на прошлом Roland Garros. Спортсменка полностью опровергает выдвинутые против нее обвинения и заявляет о своей невиновности.

«Чтобы ее признали виновной, нужны доказательства: телефонные переговоры, смс, емейлы. Я сама играла в теннис, знаю, что в один день у тебя может быть феноменальная игра, даже у любителя, а в другой день — провальная из-за настроения. Что-угодно может быть причиной, тем более у девочек более подвижная психика. Говорить, что это договорная игра — сложно, если нет прямых доказательств», — сказала Журова «СЭ».

Прямо во время матча в одном из геймов Сизикова совершила две двойные ошибки подряд и странно присела после удара. Именно в этот момент букмекеры заметили большой наплыв ставок.

«Знаки наоборот подают более завуалированно, уж точно не приседают. Очень странно все это выглядит. Независимо от ситуации, консульство оказывает поддержку нашим гражданам заграницей. Наверняка, здесь и ФТР должна как-то подключиться, если она уверена в честности Сизиковой. Не нам судить, они лучше знают ситуацию изнутри. Если действительно так было, вряд ли кто-то будет вступаться, если не было, то, кончено, они помогут. В век современных технологий такие действия сложно было бы скрыть», — добавила Журова.

Сегодня, 4 июня, Le Parisien сообщил, что Сизикова задержана в Париже по подозрению в умышленном проигрыше на Открытом чемпионате Франции. Сизикова в паре с Екатериной Александровой в 1/32 финала Roland Garros проиграла австралийскому дуэту Сторм Сандерс/Айла Томлянович со счетом 1:6, 1:6.

Россиянка стала фигуранткой расследования Tennis Integrity Unit (теннисной антикоррупционной организации) и французской полиции еще в октябре 2020 года.

(Екатерина Звенигородская)