Павлюченкова вылечилась от ковида и готовится к Australian Open
17:30
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обратилась к болельщикам и сообщила, что вылечилась от ковида.
«Восстанавливаюсь после болезни. Очень медленно, но готовлюсь к Australian Open. Спасибо всем вам за поддержку», — написала Павлюченкова в Twitter.
30 декабря россиянка рассказала, что прилетела в Австралию и сдала положительный тест на коронавирус.
Australian Open пройдет с 17 по 30 января. 30-летняя Павлюченкова попала в основную сетку турнира.
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