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Павлюченкова: «Выход в финал Roland Garros был маленькой мечтой»

19:15
Анастасия Павлюченкова. Фото AFP
Анастасия Павлюченкова. Фото AFP
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала свой выход в финал Roland Garros.

10 июня 29-летняя спортсменка обыграла словенку Тамару Зиданшек в полуфинале турнира (7:5, 6:3).

«В таких матчах каждый мяч важен, я старалась в каждом розыгрыше быть сконцентрированной. Я стала действовать агрессивнее и бить мощнее, что, как мне кажется, стало важным моментом.

Когда ты в финале — это маленькая мечта, которая сбылась. Я дошла до этого матча и теперь должна выдать все, что есть. Ситуация одинакова для всех, все устали, но я думаю, что справлюсь с этим», — цитирует Павлюченкову ТАСС со ссылкой на Eurosport.

В финале соперницей Павлюченковой станет победитель в паре Барбора Крейчикова (Чехия) — Мария Саккари (Греция)

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11621593

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