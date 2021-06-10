Камельзон уверен, что Павлюченкова сможет победить в финале Roland Garros
Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал выход российской теннисистки Анастасии Павлюченковой в финал Roland Garros. В полуфинале она обыграла Тамару Зиданшек из Словении (7:5, 6:3).
«Она просто молодец, прошла этот турнир хорошо подготовленная, это видно невооруженным глазом. Выход в финал Анастасии был просто блестящим, и это прежде всего отражение того, что не все потеряно в женском теннисе в России.
Раз уж пришлось выйти в финал, то его надо выиграть, а побеждает сильнейший. Настя должна сыграть лучше, чем соперница, и, думаю, ей это удастся. Она впервые в финале Roland Garros, таких турниров всего четыре, поэтому сам выход в финал это уже достижение — можно зачехлить ракетку и сказать, я был финалистом турнира «Большого шлема». Потому давайте просто за нее поболеем», — приводит слова Камельзона ТАСС.
29-летняя россиянка впервые вышла в финал на турнирах «Большого шлема». Соперницей Павлюченковой станет победительница пары Барбора Крейчикова (Чехия) — Мария Саккари (Греция).
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