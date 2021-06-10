Тарпищев: «Предпочел бы, чтобы в финале с Павлюченковой оказалась Крейчикова»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал «СЭ» победу Анастасии Павлюченковой над словенской теннисисткой Тамарой Зиданшек в полуфинале Roland Garros (7:5, 6:3).

«Победа сегодня оказалась тяжелой, а два сета получилось только потому, что они одинаково подсаживались. Бывает, что по ходу игры одна играет лучше, другая хуже, а они это делали одновременно. Считаю ключевым моментом матча, когда Анастасия в первом волевом сете с 0-40 отыгралась, это все и решило. Это такие тонкие психологические моменты, она рисковала и попадала», — сказал Тарпищев «СЭ».

Тарпищев рассказал, кого из теннисисток он хотел бы видеть в финале с Павлюченковой.

«В финале все решит физическая и психологическая степень восстановления кондиции. Но я предпочел бы, чтобы в финале с Настей оказалась Крейчикова. Она более прогнозируемая и удобная для Павлюченковой. Но, если она прочитает этот комментарий, для нее это будет не очень хорошо. Она будет считать, что обязана выиграть», — добавил Тарпищев.

В финале соперницей Павлюченковой станет победитель в паре Барбора Крейчикова (Чехия) — Мария Саккари (Греция).

(Екатерина Звенигородская)