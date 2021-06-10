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Павлюченкова вышла в финал турнира Roland Garros

17:43
Анастасия Павлюченкова. Фото AFP
Анастасия Павлюченкова. Фото AFP
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла спортсменку из Словении Тамару Зиданшек (7:5, 6:3) и вышла в финал Roland Garros.

Встреча продлилась 1 час и 36 минут. 29-летняя россиянка впервые вышла в финал на турнирах «Большого шлема».

В финале соперницей Павлюченковой станет победитель в паре Барбора Крейчикова (Чехия) — Мария Саккари (Греция).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Полуфинал

Анастасия Павлюченкова (Россия, 31) — Тамара Зиданшек (Словения) — 7:5, 6:3

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