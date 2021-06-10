Павлюченкова вышла в финал турнира Roland Garros
17:43
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла спортсменку из Словении Тамару Зиданшек (7:5, 6:3) и вышла в финал Roland Garros.
Встреча продлилась 1 час и 36 минут. 29-летняя россиянка впервые вышла в финал на турнирах «Большого шлема».
В финале соперницей Павлюченковой станет победитель в паре Барбора Крейчикова (Чехия) — Мария Саккари (Греция).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Полуфинал
Анастасия Павлюченкова (Россия, 31) — Тамара Зиданшек (Словения) — 7:5, 6:3
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