Павлюченкова обыграла Грачеву и вышла в четвертый круг US Open
06:22
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в третьем круге US Open обыграла соотечественницу Варвару Грачеву со счетом 6:1, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 42 минуты. Павлюченкова сделала 5 эйсов и одну двойную ошибку, а также реализовала 3 брейк-пойнта из 17. На счету Грачевой ни одной подачи навылет и 3 ошибки на второй подаче, а также ни одного реализованного брейк-пойнта.
В четвертом круге Павлюченкова встретится с Каролиной Плишковой из Чехии.
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