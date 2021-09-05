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Павлюченкова обыграла Грачеву и вышла в четвертый круг US Open

06:22
Анастасия Павлюченкова. Фото AFP
Анастасия Павлюченкова. Фото AFP
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в третьем круге US Open обыграла соотечественницу Варвару Грачеву со счетом 6:1, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 42 минуты. Павлюченкова сделала 5 эйсов и одну двойную ошибку, а также реализовала 3 брейк-пойнта из 17. На счету Грачевой ни одной подачи навылет и 3 ошибки на второй подаче, а также ни одного реализованного брейк-пойнта.

В четвертом круге Павлюченкова встретится с Каролиной Плишковой из Чехии.

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Сергей Разин все материалы автора

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