Джокович о выходе в четвертый раунд US Open: «Возможно, в некоторых моментах я был не на высоте»

Сербский теннисист Новак Джокович поделился впечатлениями от победы в третьем круге US Open над японцем Кэем Нисикори со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3, 6:2.

«Действительно потрясающий матч, в котором стоило поучаствовать. Отличный опыт. Большое спасибо Кею, который сегодня играл на очень высоком уровне. Я очень доволен сосредоточенностью. Возможно, в некоторых моментах я был не на высоте, но в целом я был настроен и сосредоточен», — сказал Джокович в интервью после матча.

В 1/8 финала Джокович встретится с американцем Дженсоном Бруксби, который обыграл россиянина Аслана Карацева.