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Открытый чемпионат Австралии по теннису-2024: когда начнется и даты проведения турнира

Australian Open-2024 начнется 14 января 2024 года
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Первый из четырех турниров серии «Большого шлема» Открытый чемпионат Австралии состоится с 14 по 28 января 2024 года. Матчи будут проходить на протяжении 15 дней: впервые в истории Australian Open начнется и закончится в воскресенье.

Квалификационные раунды «Мэйджора» стартуют 8 января 2024 года, участники основной сетки турнира станут известны 11 января. Матчи по традиции пройдут в австралийском Мельбурне на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Турнир проходит в пяти разрядах у взрослых: в двух одиночных и трех парных.

В мужском одиночном разряде на Australian Open-2024 среди российских теннисистов в заявку вошли Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин, Александр Шевченко и Павел Котов.

Из российских теннисисток в заявку вошли Людмила Самсонова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Анастасия Потапова, Анна Блинкова, Мирра Андреева, Анастасия Павлюченкова, Элина Аванесян, Анна Калинская и Диана Шнайдер.

Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является серб Новак Джокович. Среди женщин в 2023 году титул завоевала представительница Белоруссии Арина Соболенко.

Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Дарья Касаткина
Людмила Самсонова
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