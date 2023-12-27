Циципас: «Хочу принести Греции олимпийскую медаль и выиграть ТБШ»

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о своих целях на 2024 год. Он надеется справиться с травмой спины, которая мешала ему в 2023 году.

«Я планирую перезагрузиться и в следующем сезоне добиться чего-то совершенного нового, можно сказать, другого качества тенниса. Конечно, я хочу принести стране олимпийскую медаль, это моя цель. Я также хочу выиграть турнир «Большого шлема». Конечно, для этого мне нужно быть здоровым, потому что в этом сезоне был момент, когда определенные обстоятельства не позволили мне выступить на 100 процентов. Я говорю о тех случаях, которые произошли после Открытого чемпионата Австралии в этом году и ближе к концу сезона. Я надеюсь, что в 2024 году у меня не будет таких ограничений и я смогу продолжить карьеру», — приводит слова Циципаса The National News.

В 2023 году 25-летний теннисист дошел до финала Australian Open. В решающем матче он проиграл сербу Новаку Джоковичу. Также Циципас доходил до финалов на турнирах в Барселоне и Лос-Кабосе, где взял единственный в 2023 году титул.