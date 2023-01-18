Остапенко обыграла Бондар и вышла в третий круг Australian Open
Елена Остапенко из Латвии обыграла венгерскую теннисистку Анну Бондар во втором круге Australian Open-2023.
Матч завершился со счетом 7:6 (7:5), 5:7, 6:0. Спортсменки провели на корте 2 часа 37 минут.
В третьем круге турнира «Большого шлема» Остапенко сыграет с украинкой Катериной Байндль, которая ранее обыграла американку Кэтрин Макнелли (6:1, 7:6 (7:4)).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Елена Остапенко (Латвия, 17) — Анна Бондар (Венгрия) — 7:6 (7:5), 5:7, 6:0
Катерина Байндль (Украина) — Кэтрин Макнелли (США) — 6:1, 7:6 (7:4)
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