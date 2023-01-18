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Сегодня, 11:56

Макдональд заявил, что Надаль не сдается ни при каких условиях

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Американский теннисист Маккензи Макдональд прокомментировал травму испанца Рафаэля Надаля во втором круге Australian Open (6:4, 6:4, 7:5).

«Мне за него ужасно обидно. При этом было трудно оставаться психологически включенным. Но мне удалось дожать, так что я доволен. Он невероятный чемпион и не сдастся ни при каких условиях», — приводит слова Макдональда ausopen.com.

В следующем круге Макдональд встретится с победителем пары Далибор Сврчина (Чехия) — Йосихито Нисиока (Япония).

Источник: https://ausopen.com/articles/news/mcdonald-overcomes-injured-nadal-ao-2023
Теннис
Рафаэль Надаль
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