Макдональд заявил, что Надаль не сдается ни при каких условиях

Американский теннисист Маккензи Макдональд прокомментировал травму испанца Рафаэля Надаля во втором круге Australian Open (6:4, 6:4, 7:5).

«Мне за него ужасно обидно. При этом было трудно оставаться психологически включенным. Но мне удалось дожать, так что я доволен. Он невероятный чемпион и не сдастся ни при каких условиях», — приводит слова Макдональда ausopen.com.

В следующем круге Макдональд встретится с победителем пары Далибор Сврчина (Чехия) — Йосихито Нисиока (Япония).