Осака заявила о своей роли в победе Циципаса над Надалем на Australian Open
08:02
Японская теннисистка Наоми Осака 18 февраля после победы в полуфинале Australian Open над Сереной Уильямс во время флеш-интервью рассказала о том, как «помогла» Стефаносу Циципасу обыграть Рафаэля Надаля в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии.
«Как я провожу свой досуг? Сейчас времени много было, тем более, карантин, особо никаких развлечений и нет. Я очень увлекаюсь едой, сама люблю готовить. Преимущественно эта японская кухня, но вчера вот в меню была греческая. Наверное, это и помогло Циципасу победить Надаля», — улыбаясь заявила Осака.
Соперницей японки в решающем матче турнира станет победитель в паре Каролина Мухова (Чехия) и Дженнифер Брэди (США).
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