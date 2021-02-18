Российский теннисист Аслан Карацев сыграет против Новака Джоковича в полуфинальном матче Australian Open. Игра пройдет в Мельбурне и начнется в 11:30 по московскому времени.

27-летний Карацев — главное открытие этого сезона. На турнире в Австралии в третьем круге он обыграл аргентинца Диего Шварцмана (6:3, 6:3, 6:3), в четвертом был сильнее Феликса Оже-Альяссима (3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4), а в 1/4 финала Australian Open неожиданно победил Григора Димитрова — 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.

Карацев оказался седьмым полуфиналистом, не входившим в топ-100 мирового рейтинга до начала турнира. Столь низкорейтинговых игроков в четверке сильнейших не было с 2001 года.

Следить за матчем Карацев — Джокович вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Eurosport.ru.

Трансляция матча Карацев — Джокович на Australian Open на сайте «СЭ»