Осака стала первой финалисткой Australian Open

Японская теннисистка Наоми Осака 18 февраля в полуфинале Australian Open в двух сетах обыграла американку Серену Уильямс — 6:3, 6:4. Соперницы провели на корте час и 16 минут.

Во втором сете при счете 4:3 в пользу Осаки японка допустила три двойные ошибки, отдала подачу сопернице, но уже в следующем гейме использовала два брейк-поинта.

Всего за матч у Осаки шесть эйсов (против трех у американки), восемь двойных ошибок (у Уильямс — одна), однако меньше невынужденных ошибок (21 против 24) и больше виннерсов — 20 против 12.

Во втором полуфинале турнира встретятся Каролина Мухова (Чехия) и Дженнифер Брэди (США).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Полуфинал

Наоми Осака (Япония, 3) — Серена Уильямс (США, 10) — 6:3, 6:4