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Осака рассказала о принципиальности матчей против Уильямс

07:40
Наоми Осака. Фото Twitter
Наоми Осака. Фото Twitter
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Японская теннисистка Наоми Осака 18 февраля после победы в полуфинале Australian Open над Сереной Уильямс во время флеш-интервью рассказала о принципиальности матчей против американки.

«Для меня Серена с детства была кумиром. Помню, в шесть лет я еще смотрела ее матчи и даже не думала, что хоть однажды встречусь с ней на корте. Это было моей мечтой. Сегодня мне удалось ее победить, это очень приятное чувство. Была ли игра принципиальной? Немножко, да. Надеюсь, в финале турнира мне так же удастся выиграть», — заявила 23-летняя спортсменка.

Во втором полуфинале турнира встретятся Каролина Мухова (Чехия) и Дженнифер Брэди (США). Их матч начнется сегодня, в 7.50 (мск).

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