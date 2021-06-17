Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Осака пропустит Уимблдон, но планирует сыграть на Олимпиаде

22:35
Наоми Осака. Фото AFP
Наоми Осака. Фото AFP
Теги:

Японская теннисистка Наоми Осака не выступит на Уимблдоне, сообщает 17 июня АР. При этом она собирается сыграть на Олимпиаде в Токио.

В сообщении указано, что спортсменка решила сделать паузу в выступлениях, но к Олимпиаде в Токио она будет готова и с радостью сыграет в Японии перед своими болельщиками.

Ранее Осака снялась с Roland Garros после того, как организаторы оштрафовали ее за отказ общаться с прессой. Она объявила, что не хочет общаться со СМИ из-за психологического давления.

Организаторы предупредили, что за штрафом может последовать дисквалификация, что касается не только Roland Garros, но и всех турниров «Большого шлема». После этого японка предпочла отказаться от продолжения участия в турнире.

Читайте также

Поражение — почти приговор. Россия перед последним туром группы Евро: как выйти в плей-офф?
Украина обыграла Северную Македонию в матче Евро-2020
Стали известны расклады, при которых Россия попадет в плей-офф чемпионата Европы
Конец эпохи. Серхио Рамос прощается с «Реалом» и уходит в свободное плавание

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
vs
0
Офсайд