Осака пропустит Уимблдон, но планирует сыграть на Олимпиаде

Японская теннисистка Наоми Осака не выступит на Уимблдоне, сообщает 17 июня АР. При этом она собирается сыграть на Олимпиаде в Токио.

В сообщении указано, что спортсменка решила сделать паузу в выступлениях, но к Олимпиаде в Токио она будет готова и с радостью сыграет в Японии перед своими болельщиками.

Ранее Осака снялась с Roland Garros после того, как организаторы оштрафовали ее за отказ общаться с прессой. Она объявила, что не хочет общаться со СМИ из-за психологического давления.

Организаторы предупредили, что за штрафом может последовать дисквалификация, что касается не только Roland Garros, но и всех турниров «Большого шлема». После этого японка предпочла отказаться от продолжения участия в турнире.