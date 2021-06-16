Энди Маррей и Винус Уильямс получили специальные приглашения для участия в Уимблдоне

Бывшие первые ракетки мира британец Энди Маррей и американка Винус Уильямс получили специальное приглашение (wild card) для участия в третьем в сезоне турнире Большого шлема — Уимблдоне, сообщает пресс-служба турнира.

Турнир будет проходить в период с 28 июня по 11 июля.

34-летний Маррей 34 находится на 124-й строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. Британец двукратный победитель Уимблдона (2013 и 2016 годах), а также выигрывал Открытый чемпионат США (2012).

40-летняя Уильямс пятикратная победительница Уимблдона (2000, 2001, 2005, 2007, 2008). Также американка имеет две победы на Открытом чемпионате США (2000, 2001).