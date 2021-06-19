Павлюченкова поддержала решение Осаки покинуть Roland Garros

Финалистка Roland Garros Анастасия Павлюченкова заявила, что понимает Наоми Осаку, которая отказалась принимать участие на Roland Garros из-за психологических проблем.

«Это сложная тема, - цитирует Павлюченкову Vogue. - Я очень хорошо понимаю Наоми, знаю, как это сложно, когда на тебе столько внимания. Я сама сталкиваюсь с этим постоянно: очень много мнений со стороны, экспертов, которые считают необходимым давать тебе советы в самый напряженный период. От Наоми вообще всегда ждут только победы, это усиливает давление, а она еще совсем молодая, ей всего 23 года. Мне очень жаль, что она оказалась в такой ситуации, и надеюсь, что отдых поможет ей восстановиться. Я сама несколько лет назад оказалась в депрессивном состоянии и могу уверенно сказать, что это самое ужасное состояние, которое может быть, особенно у спортсменов».

Также теннисистка добавила, почему сама обратилась к помощи психолога в преддверии чемпионата.

«В целом перед каждым матчем я испытываю невероятное волнение. Это нормально, я ведь живой человек. При этом на протяжении двух недель турнира нужно оставаться в постоянном фокусе, не терять концентрацию, быть с холодной головой на корте. Работа со спортивным психологом приносит большие плоды. До этого у меня тоже был подобный опыт, но признаюсь: пользу я не видела. Все-таки очень важно найти «своего» специалиста. Психолог помогает мне справляться с эмоциями, направлять свою силу в правильное русло», - подытожила спортсменка.

12 июня Павлюченкова проиграла в финале Roland Garros спортсменке из Чехии Барборе Крейчиковой (1:6, 6:2, 4:6). Однако россиянка поднялась в топ-20 рейтинга WTA.