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Осака проиграла в третьем круге US Open

05:14
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Японская теннисистка Наоми Осака потерпела поражение в третьем круге турнира US Open. В трех сетах она проиграла Лейле Фернандес из Канады.

Следующей соперницей Фернандес будет немка Ангелика Кербер.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Лейла Фернандес (Канада) — Наоми Осака (Япония) — 5:7, 7:6 (7:2), 6:4

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Евгений Козинов все материалы автора

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