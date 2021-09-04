Осака проиграла в третьем круге US Open
05:14
Японская теннисистка Наоми Осака потерпела поражение в третьем круге турнира US Open. В трех сетах она проиграла Лейле Фернандес из Канады.
Следующей соперницей Фернандес будет немка Ангелика Кербер.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Лейла Фернандес (Канада) — Наоми Осака (Япония) — 5:7, 7:6 (7:2), 6:4
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