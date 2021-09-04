Самсонова в паре с Минеллой проиграла на US Open
04:42
Россиянка Людмила Самсонова в паре с Мэнди Минеллой из Люксембурга потерпела поражение в первом круге US Open. В трех сетах они проиграли хорватке Петре Мартич и американке Шелби Роджерс.
Следующими соперницами Роджерс и Мартич станут канадка Габриэла Дабровски и бразильянка Луиза Стефани.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Петра Мартич/Шелби Роджерс (Хорватия/США) — Мэнди Минелла/Людмила Самсонова (Люксембург/Россия) — 7:6 (7:2), 1:6, 6:4
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю