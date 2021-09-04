Самсонова в паре с Минеллой проиграла на US Open

Россиянка Людмила Самсонова в паре с Мэнди Минеллой из Люксембурга потерпела поражение в первом круге US Open. В трех сетах они проиграли хорватке Петре Мартич и американке Шелби Роджерс.

Следующими соперницами Роджерс и Мартич станут канадка Габриэла Дабровски и бразильянка Луиза Стефани.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Петра Мартич/Шелби Роджерс (Хорватия/США) — Мэнди Минелла/Людмила Самсонова (Люксембург/Россия) — 7:6 (7:2), 1:6, 6:4