Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 20:37

Организаторы Уимблдона обсудят детали допуска россиян к турниру на этой неделе

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Мужской трофей Уимблдона.
Фото Global Look Press

Исполнительный директор Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) Салли Болтон на этой неделе проведет переговоры с руководством ATP и WTA, на которых обсудит детали возвращения российских и белорусских спортсменов на Уимблдон в 2023 году, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

Как утверждает источник, на встрече будут глава ATP Андреа Гауденци и генеральный директор WTA Стив Саймон. Во время переговоров будут обсуждаться детали официального объявления о возвращении теннисистов из России и Белоруссии, а также будут обговорены возможные ограничения для спортсменов, которых допустят к турнирам.

Российские и белорусские теннисисты допускаются на турниры ATP и WTA в нейтральном статусе во всех странах, кроме Великобритании. В 2022 году после решения о недопуске представителей России и Белоруссии к участию в Уимблдоне в ATP и WTA приняли решение не присуждать участникам турнира рейтинговые очки. Также ATP и WTA оштрафовали Всеанглийский клуб лаун-тенниса и Ассоциацию лаун-тенниса и крокета Великобритании на 1 миллион долларов за отстранение россиян и белорусов от соревнований в Истбурне, Ноттингеме и Бирмингеме.

В начале марта появилась информация о том, что теннисистам из России и Белоруссии разрешат выступать на соревнованиях на территории Великобритании, в том числе на Уимблдоне, а спортсмены должны будут подписать кодекс поведения.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230329/uimbldon-1861699144.html
Теннис
Wimbledon
1
0
Читайте также
Президент МОК Бах выступил за возвращение россиян на международные турниры в нейтральном статусе
Медведев прекрасен после дождя. Россиянин вышел в четвертьфинал турнира в Майами
Украинский беспилотник атаковал газонасосную станцию в Белгороде
В 40% роллов «Филадельфия» обнаружена кишечная палочка
Житель Москвы утонул в бассейне в ходе утреннего заплыва
Россиянам объяснили принцип работы программы добровольных сбережений
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Журова: «Когда Уимблдон попытался включить политику, их сразу поставили на место»
Новости
RSS RSS
Все новости