Организаторы Открытого чемпионата Австралии проигнорировали санкции в отношении россиян и белорусов

В сетке турнира «Большого шлема» на официальном сайте Australian Open обозначены государства, которые представляют теннисисты из России и Белоруссии. Из-за политических санкций спортсмены из этих стран играют в нейтральном статусе, и в разделе «сетка турнира» убраны их флаги. Однако в варианте для распечатки напротив имен россиян указано RUS, а напротив имен белорусов — BLR. Таким образом наши теннисисты никак не выделяются на фоне остальных.

Напомним, что ранее оппоненты России призывали организаторов Открытого чемпионата Австралии запретить доступ российских и белорусских игроков, как это было сделано на Уимблдоне в 2022 году. Однако организаторы, опасаясь санкций со стороны теннисных властей, ограничились нейтральным статусом.