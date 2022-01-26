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Сегодня, 09:15

Определился соперник Кудерметовой по полуфиналу Australian Open в парном разряде

Роман Шишов
Корреспондент

Барбора Крейчикова и Катержина Синякова из Чехии в четвертьфинале парного разряда Australian Open победили американо-австралийский дуэт Кэролайн Доулхайд/Сторм Сандерс со счетом 6:2, 7:6 (7:3).

За выход в финал они поборются с россиянкой Вероникой Кудерметовой и бельгийкой Элисе Мертенс.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Четвертьфинал

Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия, 1) — Кэролайн Доулхайд/Сторм Сандерс (США/Австралия, 9) — 6:2, 7:6 (7:3)

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