Определился соперник Кудерметовой по полуфиналу Australian Open в парном разряде

Барбора Крейчикова и Катержина Синякова из Чехии в четвертьфинале парного разряда Australian Open победили американо-австралийский дуэт Кэролайн Доулхайд/Сторм Сандерс со счетом 6:2, 7:6 (7:3).

За выход в финал они поборются с россиянкой Вероникой Кудерметовой и бельгийкой Элисе Мертенс.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Четвертьфинал

Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия, 1) — Кэролайн Доулхайд/Сторм Сандерс (США/Австралия, 9) — 6:2, 7:6 (7:3)