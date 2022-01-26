Определился соперник Кудерметовой по полуфиналу Australian Open в парном разряде
Барбора Крейчикова и Катержина Синякова из Чехии в четвертьфинале парного разряда Australian Open победили американо-австралийский дуэт Кэролайн Доулхайд/Сторм Сандерс со счетом 6:2, 7:6 (7:3).
За выход в финал они поборются с россиянкой Вероникой Кудерметовой и бельгийкой Элисе Мертенс.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Четвертьфинал
Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия, 1) — Кэролайн Доулхайд/Сторм Сандерс (США/Австралия, 9) — 6:2, 7:6 (7:3)
Новости