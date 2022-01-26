Свентек обыграла Канепи и вышла в полуфинал Australian Open
Польская теннисистка Ига Свентек вышла в полуфинал Australian Open.
В четвертьфинале спортсменка победила эстонку Кайю Канепи в трех сетах — 4:6, 7:6 (7:2), 6:3.
В полуфинале Свентек встретится с американкой Дэниэлл Коллинз (США, 27).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Ига Свентек (Польша, 7) — Кайя Канепи (Эстония) — 4:6, 7:6 (7:2), 6:3
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