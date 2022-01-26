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Сегодня, 08:15

Свентек обыграла Канепи и вышла в полуфинал Australian Open

Иван Торопцев
Корреспондент

Польская теннисистка Ига Свентек вышла в полуфинал Australian Open.

В четвертьфинале спортсменка победила эстонку Кайю Канепи в трех сетах — 4:6, 7:6 (7:2), 6:3.

В полуфинале Свентек встретится с американкой Дэниэлл Коллинз (США, 27).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ига Свентек (Польша, 7) — Кайя Канепи (Эстония) — 4:6, 7:6 (7:2), 6:3

Теннис
Australian Open
Ига Свентек
Кайя Канепи
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