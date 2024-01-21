Ольховский считает феноменальной игру Рублева в конце матча против де Минаура

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский заявил, что российский теннисист Андрей Рублев сумел восстановиться после двух тяжелых сетов в матче четвертого круг Australian Open.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0 в пользу Рублева.

«Отличный был матч, и по скорости, качеству игры пока это лучший матч на турнире. Андрей неплохо начал, но потом шла абсолютно равная борьба, где де Минаур был чуть точнее, чуть удачливее. Удивительно, как Андрей смог восстановиться физически после двух таких партий и показать феноменальную игру в концовке», — цитирует Ольховского ТАСС.

В четвертьфинале Australian Open Рублев сыграет с итальянцем Янником Синнером, который ранее обыграл другого россиянина Карена Хачанова (6:4, 7:5, 6:3).