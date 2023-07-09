Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 16:51

Ольховский объяснил, за счет чего Андреева обыграла Потапову на Уимблдоне

Дарья Алексеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Мирра Андреева.
Фото Global Look Press

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал «СЭ» победу Мирры Андреевой над соотечественницей Анастасией Потаповой (6:2, 7:5) в матче третьего круга Уимблдона.

«Мирра молодчинка, что вышла и обыграла сегодня Потапову. Очень цепко играла, — сказал Ольховский «СЭ». — На самом деле, Потапова совершила неимоверное количество ошибок. Но это благодаря тому, что Андреева тянула все и все играла на ту сторону. Использовала скорость Потаповой. Очень тяжело рассчитывать, что выиграет Уимблдон. Не будем загадывать, а будем смотреть от круга к кругу. На мой взгляд, Рыбакина, Соболенко, Швентек — немножко помощнее, побыстрее играют. Чтобы выигрывать такие турниры нужно сделать еще шажочек на одну-две ступенечки. И тогда можно реально рассчитывать на победу в таких турнирах».

В 1/8 финала турнира 16-летняя Андреева сыграет с американкой Мэдисон Кис.

Уимблдон: новости, статьи, результаты матчей турнира

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/2023/11/7/
Теннис
Уимблдон
Анастасия Потапова
Андрей Ольховский
Мирра Андреева
0
Читайте также
16-летняя Андреева обыграла Потапову и вышла в четвертый круг Уимблдона
Украинцы не хотят жать руки россиянам и в фехтовании. Скандал перед чемпионатом мира
В районе Керчи силы ПВО сбили крылатую ракету
В Финляндии назвали угрозой российскую недвижимость
В Иркутске спустя месяц поисков полуторагодовалой девочки нашли ее тело
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхоз рынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Уимблдон 2023: главные материалы
Андреева: «Я много тренировалась перед Уимблдоном, разговаривала с психологами и своей командой»
Рублев обыгрывает Бублика, Сафиуллин сравнял счет в матче с Шаповаловым. Онлайн-трансляция воскресенья на Уимблдоне
Андреева — о победе над Потаповой: «Счастлива, что выиграла этот матч»
Мирра Андреева победила в дерби в стиле Медведева. 16-летняя россиянка — в четвертом круге Уимблдона!
Чесноков: «Андреева чувствует теннис по-другому, нежели Шарапова»
Димитров сыграет в четвертом круге Уимблдона с Руне
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Димитров сыграет в четвертом круге Уимблдона с Руне

Чесноков: «Андреева чувствует теннис по-другому, нежели Шарапова»
Новости
RSS RSS
Все новости