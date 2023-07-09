Ольховский объяснил, за счет чего Андреева обыграла Потапову на Уимблдоне

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал «СЭ» победу Мирры Андреевой над соотечественницей Анастасией Потаповой (6:2, 7:5) в матче третьего круга Уимблдона.

«Мирра молодчинка, что вышла и обыграла сегодня Потапову. Очень цепко играла, — сказал Ольховский «СЭ». — На самом деле, Потапова совершила неимоверное количество ошибок. Но это благодаря тому, что Андреева тянула все и все играла на ту сторону. Использовала скорость Потаповой. Очень тяжело рассчитывать, что выиграет Уимблдон. Не будем загадывать, а будем смотреть от круга к кругу. На мой взгляд, Рыбакина, Соболенко, Швентек — немножко помощнее, побыстрее играют. Чтобы выигрывать такие турниры нужно сделать еще шажочек на одну-две ступенечки. И тогда можно реально рассчитывать на победу в таких турнирах».

В 1/8 финала турнира 16-летняя Андреева сыграет с американкой Мэдисон Кис.

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