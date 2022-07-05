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Сегодня, 21:22

Норри стал соперником Джоковича по полуфиналу Уимблдона

Иван Шитик
Корреспондент
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Представитель Великобритании Кэмерон Норри сломил сопротивление Давида Гоффена из Бельгии в 1/4 финала Уимблдона в пяти сетах. Теннисисты провели на корте 3 часа 31 минуту.

За выход в финал Норри предстоит сыграть с сербом Новаком Джоковичем.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Кэмерон Норри (Великобритания, 9) — Давид Гоффен (Бельгия) — 3:6, 7:5, 2:6, 6:3, 7:5

Wimbledon
Новак Джокович
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