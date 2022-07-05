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Сегодня, 21:27

Руководство Уимблдона отрицает, что Шарапову не позвали на торжественные мероприятия из-за гражданства

Иван Шитик
Корреспондент
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Руководство Уимблдона резко отрицает слухи о том, что победительница турнира в 2004 году Мария Шарапова не была приглашена на празднование столетия центрального корта из-за того, что является россиянкой, сообщает РИА Новости со ссылкой на британское издание Daily Mail.

Для празднования 100-летнего юбилея центрального корта Уимблдонского турнира была организована специальная церемония, на которую были приглашены 26 победителей турниров прошлых лет. Но Шараповой среди них не оказалось.

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) уточнил, что среди однократных победителей турнира приглашения рассылались лишь тем, кто уже был на месте или кому не нужно было далеко ехать.

К торжеству также был выпущен видеоролик, но в него не были включены кадры победы 17-летней Шараповой над американкой Сереной Уильямс.

Источник: https://rsport.ria.ru/
Wimbledon
Мария Шарапова
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