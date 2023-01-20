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Сегодня, 09:05

Кирьос — Коккинакису: «Ты просто потрясающе сыграл, брат. Не падай духом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Австралийский теннисист Ник Кирьос обратился к Танаси Коккинакису после его поражения от Энди Маррея во втором круге Australian Open.

Коккинакис проиграл за 5 часов 50 минут со счетом 6:4, 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 3:6, 5:7.

«Я люблю тебя, Коккинакис. Ты просто потрясающе сыграл, брат. Не падай духом. Ты кайфово играешь», — написал Кирьос в своих соцсетях.

Британский теннисист Маррей в третьем круге сыграет с испанцем Роберто Баутиста Агутом.

Источник: Ник Кирьос
Теннис
Australian Open
Ник Кирьос
Энди Маррей
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