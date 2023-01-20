Циципас: «Иногда я отправляю открытки с автографом болельщикам, которые не смогли прийти на матч»

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, что раздает болельщикам открытки с автографом после матчей, когда бывшая первая ракетка мира Джим Курье в интервью после третьего круга Australian Open попросил его показать эти открытки.

«Они кончились. Не сегодня, ребят. Сегодня вручную. Ручной труд. Обычно после такого матча я иду в номер и трачу полчаса времени на болельщиков, на людей, которые меня поддерживают. Это убирает возможность кого-то упустить. Болельщики для меня очень важны. У некоторых нет возможности прийти на мои матчи — и я отправляю им открытки и иногда письма. Для меня это очень важно», — сказал Циципас в интервью после матча.

В четвертом круге Циципас сыграет с итальянцем Янником Синнером.