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Навратилова прокомментировала снятие Осаки с Rolland Garros

06:50
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Бывшая теннисистка Мартина Навратилова прокомментировала снятие японки Наоми Осаки с Roland Garros.

«Мне так грустно из-за Наоми Осаки. Я искренне надеюсь, что с ней все будет в порядке. Как спортсменов, нас учат заботиться о своем теле, и, возможно, ментальный и эмоциональный аспект не получает должного внимания. Речь идет не только о том, проводить или не проводить пресс-конференцию. Удачи Наоми — мы все с тобой.

Слава Наоми Осаке за то, что она так заботится о других игроках. В то время как она пыталась улучшить ситуацию для себя и других, она непреднамеренно сделала ее еще хуже. Надеюсь, что это решение, как бы жестоко оно ни было, позволит ей начать выздоравливать и заботиться о себе», — написала Навратилова в Twitter.

Перед началом турнира Осака объявила, что отказывается от общения с журналистами из-за психологического давления. За это организаторы Roland Garros оштрафовали ее на 15 тысяч долларов. После спортсменка решила сняться с турнира.

Во втором круге Roland Garros Осака должна была сыграть с Аной Богдан из Румынии.

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