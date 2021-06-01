Серена Уильямс: «Я сочувствую Осаке, хотела бы ее просто обнять»

Американская Серена Уильямс прокомментировала снятие японки Наоми Осаки с Roland Garros.

«Очень часто пресс-конференции проходили для меня с чувством тревоги и обеспокоенности. Мне трудно давались такие моменты, но они сделали меня сильнее. Единственное, что я чувствую по отношению к ситуации с Осакой — это чувство сожаления к Наоми. Я сочувствую ей, хотела бы ее просто обнять.

Не все одинаковы. Я толстая, другие люди худые. Все разные, и все по-разному относятся к делу. Вы просто должны позволить ей справиться с этим так, как она хочет, наилучшим образом по ее мнению, и это единственное, что я могу сказать. Думаю, она старается изо всех сил», — приводит слова Уильямс журналист Бен Ротенберг.

Перед началом турнира Осака объявила, что отказывается от общения с журналистами из-за психологического давления. За это организаторы Roland Garros оштрафовали ее на 15 тысяч долларов. После спортсменка решила сняться с турнира.

Во втором круге Roland Garros Осака должна была сыграть с Аной Богдан из Румынии.