Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над Александром Бубликом из Казахстана (6:3, 6:3, 7:5) в первом круге Roland Garros.

«Самое важное — это уровень игры. Мне удалось сыграть стабильно, а на тренировках я играл даже лучше — значит, могу прибавить. Надеюсь, дальше будет только лучше. Очень доволен тем, что одержал победу, и тем, какую игру показал.

Сейчас у меня появились надежды. Есть ощущение, что при такой погоде и такими мячами я могу играть, как на харде. Я не чувствую большой разницы с Australian Open.

Если я проиграю на Roland Garros, то, скорее всего, это произойдет потому, что соперник очень здорово выступит. Повторюсь, я очень уверен в себе. Хорошо двигаюсь, хорошо скольжу", — цитирует Медведева Tennis Majors.

Для Медведева это первая победа в карьере на Открытом чемпионате Франции. Он выступает в основной сетке Roland Garros пятый год подряд.

Во втором круге россиянин сыграет с Томми Полом из США.