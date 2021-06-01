Медведев — о первой победе на Roland Garros: «У меня появились надежды, я очень уверен в себе»
Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над Александром Бубликом из Казахстана (6:3, 6:3, 7:5) в первом круге Roland Garros.
«Самое важное — это уровень игры. Мне удалось сыграть стабильно, а на тренировках я играл даже лучше — значит, могу прибавить. Надеюсь, дальше будет только лучше. Очень доволен тем, что одержал победу, и тем, какую игру показал.
Сейчас у меня появились надежды. Есть ощущение, что при такой погоде и такими мячами я могу играть, как на харде. Я не чувствую большой разницы с Australian Open.
Если я проиграю на Roland Garros, то, скорее всего, это произойдет потому, что соперник очень здорово выступит. Повторюсь, я очень уверен в себе. Хорошо двигаюсь, хорошо скольжу", — цитирует Медведева Tennis Majors.
Для Медведева это первая победа в карьере на Открытом чемпионате Франции. Он выступает в основной сетке Roland Garros пятый год подряд.
Во втором круге россиянин сыграет с Томми Полом из США.
Дополнительная информация:
https://www.tennismajors.com/roland-garros-news/medvedev-picks-up-first-ever-match-victory-at-roland-garros-412029.html
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