Рафаэль Надаль за вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Испанец Рафаэль Надаль одолел канадца Феликса Оже Альяссима в четвертом круге «Ролан Гаррос».

За 4 часа 21 минуту матча Рафаэль сделал три эйса и шесть брейков, четырежды ошибившись при подаче. Феликс выполнил семь подач навылет, реализовал четыре брейк-пойнта и допустил столько же двойных ошибок.

В четвертьфинале в Париже Надаль сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Рафаэль Надаль (Испания, 5) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9) — 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 6:3