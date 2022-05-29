Надаль за 4,5 часа обыграл Оже-Альяссима и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос». Его следующий соперник — Джокович
Рафаэль Надаль за вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Испанец Рафаэль Надаль одолел канадца Феликса Оже Альяссима в четвертом круге «Ролан Гаррос».
За 4 часа 21 минуту матча Рафаэль сделал три эйса и шесть брейков, четырежды ошибившись при подаче. Феликс выполнил семь подач навылет, реализовал четыре брейк-пойнта и допустил столько же двойных ошибок.
В четвертьфинале в Париже Надаль сыграет с сербом Новаком Джоковичем.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Рафаэль Надаль (Испания, 5) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9) — 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 6:3
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