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«Ролан Гаррос» — 2022, расписание и результаты матчей 4-го круга: Тревизан — Соснович, Мертенс — Гауфф и другие

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Александра Соснович.
Фото Reuters
В воскресенье, 29 мая, в Париже состоятся матчи четвертого круга турнира «Ролан Гаррос».

Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43,600,000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг

Мартина Тревизан (Италия) — Александра Соснович (Белоруссия) — 12.00 мск

Лейла Фернандес (Канада) — Аманда Анисимова (США) — 13.00

Элисе Мертенс (Бельгия) — Кори Гауфф (США) — 14.30

Жиль Тайхманн (Швейцария) — Слоан Стивенс (США) — 17.30

В прямом эфире за матчами можно следить на сайте Eurosport.

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