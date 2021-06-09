Надаль признался, что ему было непросто обыграть Шварцмана

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу в матче 1/4 финала Roland Garros против аргентинца Диего Шварцмана (6:3, 4:6, 6:4, 6:0).

«Мне было очень сложно, — сказал Надаль в эфире канала Eurosport 1. — Диего провел очень хороший матч, он отличный игрок. Я очень доволен, что вышел в полуфинал. Всем спасибо. Спасибо публике, которая пришла посмотреть этот матч. Очень приятно видеть вас здесь.

У меня большая история в этом турнире, это особенный турнир для меня. Это был очень непростой матч, но я смог вытащить его, и я очень доволен этим».

В полуфинале испанцу предстоит сыграть с победителем пары Новак Джокович (Сербия) — Маттео Берреттини (Италия).