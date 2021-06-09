Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Надаль обыграл Шварцмана и вышел в полуфинал Roland Garros

19:16
Рафаэль Надаль. Фото ATP.
Рафаэль Надаль. Фото ATP.
Теги:

Испанский теннисист Рафаэль Надаль победил аргентинца Диего Шварцмана (6:3, 4:6, 6:4, 6:0) в матче 1/4 финала Roland Garros в мужском одиночном разряде.

Матч продолжался два часа и 48 минут. Надаль сделал шесть эйсов при трех двойных ошибках и семи реализованных брейк-пойнтах из 14. У его соперника — три эйса, три двойные и три успешных брейк-пойнта из четырех.

В полуфинале испанцу предстоит сыграть с победителем пары Новак Джокович (Сербия) — Маттео Берреттини (Италия).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Рафаэль Надаль (Испания, 3) — Диего Шварцман (Аргентина, 10) — 6:3, 4:6, 6:4, 6:0

Читайте также

«Моя главная надежда — на Дзюбу. А Смолов пусть разберется в себе». Юран — о шансах сборной России на Евро
Сборная России в четырех сетах проиграла Франции в матче мужской Лиги наций
«С сионистами соревноваться нельзя». На Олимпиаде, кроме российской, будет еще одна нейтральная команда с очень необычным составом
В «Крыльях» отреагировали на информацию о возможном переходе Рикарду Куарежмы

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
vs
1
Офсайд