Надаль обыграл Шварцмана и вышел в полуфинал Roland Garros

Испанский теннисист Рафаэль Надаль победил аргентинца Диего Шварцмана (6:3, 4:6, 6:4, 6:0) в матче 1/4 финала Roland Garros в мужском одиночном разряде.

Матч продолжался два часа и 48 минут. Надаль сделал шесть эйсов при трех двойных ошибках и семи реализованных брейк-пойнтах из 14. У его соперника — три эйса, три двойные и три успешных брейк-пойнта из четырех.

В полуфинале испанцу предстоит сыграть с победителем пары Новак Джокович (Сербия) — Маттео Берреттини (Италия).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Рафаэль Надаль (Испания, 3) — Диего Шварцман (Аргентина, 10) — 6:3, 4:6, 6:4, 6:0