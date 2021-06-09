Надаль обыграл Шварцмана и вышел в полуфинал Roland Garros
19:16
Испанский теннисист Рафаэль Надаль победил аргентинца Диего Шварцмана (6:3, 4:6, 6:4, 6:0) в матче 1/4 финала Roland Garros в мужском одиночном разряде.
Матч продолжался два часа и 48 минут. Надаль сделал шесть эйсов при трех двойных ошибках и семи реализованных брейк-пойнтах из 14. У его соперника — три эйса, три двойные и три успешных брейк-пойнта из четырех.
В полуфинале испанцу предстоит сыграть с победителем пары Новак Джокович (Сербия) — Маттео Берреттини (Италия).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Рафаэль Надаль (Испания, 3) — Диего Шварцман (Аргентина, 10) — 6:3, 4:6, 6:4, 6:0
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1
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