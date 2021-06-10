10 июня на корте Филиппа Шатрие в Париже (Франция) пройдет матч 1/2 финала Rolan Garros между Анастасией Павлюченковой (Россия) и Тамарой Зиданшек (Словения). Начало — в 16:00 мск.

На пути к полуфиналу Павлюченкова обыграла американку Кристину Макхейл, австралийку Айлу Томлянович, белорусок Арину Соболенко и Викторию Азаренко, и казахстанку Елену Рыбакину. Зиданшек прошла канадку Бьянку Андрееску, американку Мэдисон Бренгл, чешку Катержину Синякову, румынку Сорану Кырстю и испанку Паулу Бадосу.

Россиянка является 32-й ракеткой мира, Зиданшек — 85-я.

Следить за матчем Павлюченкова — Зиданшек вы можете в видеотрансляции в прямом эфире на сайте Eurosport.ru.