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Павлюченкова — Зиданшек: где смотреть полуфинал Roland Garros

14:30
Анастасия Павлюченкова. Фото Reuters
Анастасия Павлюченкова. Фото Reuters
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10 июня на корте Филиппа Шатрие в Париже (Франция) пройдет матч 1/2 финала Rolan Garros между Анастасией Павлюченковой (Россия) и Тамарой Зиданшек (Словения). Начало — в 16:00 мск.

На пути к полуфиналу Павлюченкова обыграла американку Кристину Макхейл, австралийку Айлу Томлянович, белорусок Арину Соболенко и Викторию Азаренко, и казахстанку Елену Рыбакину. Зиданшек прошла канадку Бьянку Андрееску, американку Мэдисон Бренгл, чешку Катержину Синякову, румынку Сорану Кырстю и испанку Паулу Бадосу.

Россиянка является 32-й ракеткой мира, Зиданшек — 85-я.

Следить за матчем Павлюченкова — Зиданшек вы можете в видеотрансляции в прямом эфире на сайте Eurosport.ru.

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