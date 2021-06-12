Надаль потерпел третье поражение за историю выступлений на Roland Garros

Испанский теннисист Рафаэль Надаль проиграл сербу Новаку Джоковичу в полуфинале Roland Garros. Для него это третье поражение за всю историю выступлений на турнире.

В 2009 году испанец уступил шведу Робину Содерлингу. В 2015 году его также обыграл Джокович.

В активе 35-летнего теннисиста 105 побед в матчах Roland Garros при трех поражениях. Он выигрывал турнир 13 раз.

Джокович одержал победу в четырех сетах — 3:6, 6:3, 7:6 (7:4), 6:2. В финале он сыграет с греком Стефаносом Циципасом.