Титулованная теннисистка и знаменитый комментатор Анна Дмитриева поделилась мнением с «СЭ» о предстоящем финале Roland Garros, в котором сыграют россиянка Анастасия Павлюченкова и чешка Барбора Крейчикова.

«Объективно Павлюченкова сильнее Крейчиковой, но она сама до конца в это еще не верит, — отметила «СЭ» Анна Дмитриева. — Тут очень многое будет зависеть от того, насколько она сможет отказаться от всех своих душевных переживаний и отдаться целиком игре. Что касается соперницы, мне кажется, что с Саккари ей было бы попроще, потому что гречанка играет прямолинейно. Чешка действует более разнообразно и хорошо контролирует мяч.

Безусловно, Крейчикова может доставить определенные сложности, но самый главный соперник для Насти — это она сама. Если она себя настроит на игру так, как на матч с Азаренко, то она выиграет. Всегда болела за Настю и называла ее брильянтиком, а все смеялись".

Финал в женском одиночном разряде состоится в субботу, 12 июня, и начнется не ранее 16.00 по московскому времени.

(Екатерина Звенигородская)