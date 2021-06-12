Новак Джокович: «Это мой самый великий матч в Париже»

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал итог матча 1/2 финала Roland Garros против испанца Рафаэля Надаля (3:6, 6:3, 7:6 (7:4), 6:2).

«Конечно, для меня большая честь провести здесь этот матч с Рафой, разделить с ним корт, — сказал серб в эфире телеканала Eurosport 1. — Это просто невероятно. Наверное, это самый великий матч, который я провел в Париже. Просто невероятная атмосфера, энергия от публики. Спасибо вам за это. Вы нас обоих поддерживали. Вы просто удивительные.

Противостояние с Рафой всегда требует невероятного тенниса. Чтобы обыгрывать Рафу на этом корте, нужно показывать идеальный теннис. Сложно подобрать слова, чтобы описать свои эмоции. Играть здесь с Рафой на центральном корте очень сложно. Это особенной момент. Давление? Его нет. По крайней мере, это то, что ты говоришь себе. Но давление — это тоже привилегия. Такие матчи помогают тебе проявить характер».

В финале соперником Джоковича станет грек Стефанос Циципас.