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Сегодня, 23:09

Надаль поделился мнением о предстоящем матче с Джоковичем в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал победу над канадцем Феликсом Оже Альяссимом в четвертом круге «Ролан Гаррос» (3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 6:3).

«Без сомнения, он великий игрок. Очень молод, обладает большой силой. Для меня он был очень, очень сложным соперником сегодня. Феликс многое делает хорошо и постоянно совершенствуется, и я желаю ему всего самого лучшего в оставшейся части сезона. Это очень важная победа для меня, без сомнения», — приводит слова Надаля ATP.

21-кратный победитель «Больших шлемов» также высказался о встрече с Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира в Париже.

«Мы хорошо знаем друг друга. Он приехал сюда после победы в Риме. Для меня это была не идеальная ситуация — приехать сюда. Но вот мы здесь. Мы на «Ролан Гаррос», это мое любимое место, без сомнения. Единственное, что я могу вам сказать, я буду сосредоточен и постараюсь сделать все возможное», — добавил Надаль.

Джокович и Надаль встретятся друг с другом в 59-й раз — это самый часто проводимый матч между двумя игроками в Открытой эре. На данный момент на счету серба 30 побед, а у испанца — 28.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/felix-nadal-roland-garros-2022-sunday
Теннис
Roland Garros
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
Феликс Оже-Альяссим
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