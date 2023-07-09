Мирра Андреева — о Надале: «Иногда я мысленно подражаю ему»

Российская теннисистка Мирра Андреева после выхода в четвертый круг Уимблдона рассказала, кто является ее примером для подражания.

«Я всегда восхищалась Роджером Федерером. Он был моим кумиром. Но после того как Рафаэль Надаль выиграл «Ролан Гаррос» в 2022 году... меня это очень впечатлило. Он одержал победу на Australian Open и «Ролан Гаррос» после травмы. Могу сказать, что я мысленно иногда пытаюсь подражать ему. И спрашиваю себя: «Как бы он поступил в этот момент?» — рассказала Андреева в интервью после матча.

В матче третьего круга 16-летняя спортсменка обыграла соотечественницу Анастасию Потапову — 6:2, 7:5. В 1/8 финала Андреева сыграет с американкой Мэдисон Кис.