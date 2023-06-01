Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 14:17

Международная федерация тенниса не накажет Джоковича за поддержку косовских сербов

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Новак Джокович.
Фото Global Look Press

Международная федерация тенниса (ITF) объявила, что не накажет сербского теннисиста Новака Джоковича за политическое высказывание о косовских сербах.

В первом круге «Ролан Гаррос» 36-летний теннисист обыграл Александра Ковачевича из США — 6:3, 6:2, 7:6 (7:1). После победы Джокович написал на видеокамере: «Косово — сердце Сербии. Остановите насилие».

«Правила поведения игроков на турнирах «Большого шлема» регулируются сводом правил «Большого шлема», который находится в ведении соответствующего организатора и регулятора. В нём нет положений, запрещающих политические высказывания», — цитирует представителя ITF Agence France-Presse.

В третьем круге «Ролан Гаррос» Джокович сыграет с испанцем Алехандро Давидовичем-Фокина. Матч пройдет 2 июня.

Теннис
Roland Garros
Новак Джокович
0
Читайте также
«Наша автономия находится под угрозой». Бах ответил на обвинения в пророссийской позиции
Соблазнения, прелюдии и обмен позами: в Швеции запретили чемпионат Европы по сексу
Эксперт оценил шанс налаживания диалога Москвы и Риги после смены президента Латвии
Пушилин назвал освобождение Марьинки стратегически важным «в обозримой перспективе»
Много бывает: льготники получат счета за ЖКХ со «скидкой» до 50%
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ролан Гаррос», женщины, расписание и результаты матчей 2 круга: Андреева — Парри, Александрова — Фридзам и другие
Новости
RSS RSS
Все новости